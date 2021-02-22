Группа Daft Punk распалась спустя 28 лет музыкальной карьеры

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk сообщил о своем распаде спустя 28 лет с момента создания. Одновременно с этим они выпустили на YouTube-канале восьмиминутный «Эпилог».

О том, что группа распалась, сообщили в официальном Twitter.

Источник фото: Twitter.

Группа появилась в 1993 году. Ее создали Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Дуэт достиг успеха уже спустя несколько лет после возникновения, на волне движения хаус-музыки, которая была популярна во Франции в конце 1990-х годов. Группа смогла достичь собственного звучания с элементами диско, синтипопа, хауса и электро, чем привлекла слушателей.

Кроме того, у дуэта была особая философская позиция. Оба музыканта не жили напоказ, постоянно убегая с различных светских приемов, а также предпочитая метро лимузинам. Оба своих альбома, которые изменили электронную музыку, Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо написали в спальне. Почти все деньги, которые они зарабатывали, они вкладывали в творчество.

Еще одной особенностью группы считались феерические шоу, которые они делали из каждого своего выступления.