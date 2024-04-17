Эксклюзив 17 апреля 2024, 14:58 Продался за оружие. Закон о мобилизации на Украине назвали сатанинским планом США Журналист Малашенко: Зеленский продался за оружие и предал свой народ

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации под давлением ЦРУ и британской разведки. Такого мнения придерживаются большинство экспертов как в России, так и на Западе. В обмен на жизни людей украинский лидер получил обещание поставить ВСУ оружие. Подробности о страшной сделке озвучила ведущая «360» Екатерина Малашенко.

Зеленский делает все возможное, чтобы получить западное вооружение, и в связи с этим принимает непопулярные для украинского общества решения, указала Малашенко. Накануне он подписал закон о мобилизации. Теперь военнообязанным дается всего 60 дней, чтобы обновить данные в военкомате, повестка будет считаться полученной без вручения лично в руки, ношение военного билета станет обязательным, подчеркнула ведущая.

РИА «Новости»

Кроме того, за нарушения предусмотрены санкции. Документ освобождает от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, отсрочки лишили студентов, которые получают второе высшее образование. Понятие «демобилизация», отметила Малашенко, из этого закона изъяли.

«Есть безусловная уверенность, доказанная уже и на Западе, и у нас, да и на Украине ее не отрицают, что СБУ полностью подчиняется ЦРУ и британской разведке, и именно они диктуют, какие решения должна принимать киевская власть. Таким образом аналитики делают предположение, что Зеленский, простыми словами, продался американским и британским спецслужбам, предал свой народ, для того, чтобы получить какие-либо обещания касательно западного оружия», — сказала Малашенко.

Экс-журналист Джон Вароли назвал закон о мобилизации на Украине «сатанинским планом Соединенных Штатов Америки». По его мнению, Западу нужна Украина без мужчин, а цель этих стран — уничтожить Россию.

Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы не простят президенту такой шаг.