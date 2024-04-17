17 апреля 2024, 14:58
Продался за оружие. Закон о мобилизации на Украине назвали сатанинским планом США
Журналист Малашенко: Зеленский продался за оружие и предал свой народ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации под давлением ЦРУ и британской разведки. Такого мнения придерживаются большинство экспертов как в России, так и на Западе. В обмен на жизни людей украинский лидер получил обещание поставить ВСУ оружие. Подробности о страшной сделке озвучила ведущая «360» Екатерина Малашенко.
Зеленский делает все возможное, чтобы получить западное вооружение, и в связи с этим принимает непопулярные для украинского общества решения, указала Малашенко. Накануне он подписал закон о мобилизации. Теперь военнообязанным дается всего 60 дней, чтобы обновить данные в военкомате, повестка будет считаться полученной без вручения лично в руки, ношение военного билета станет обязательным, подчеркнула ведущая.
Кроме того, за нарушения предусмотрены санкции. Документ освобождает от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, отсрочки лишили студентов, которые получают второе высшее образование. Понятие «демобилизация», отметила Малашенко, из этого закона изъяли.
«Есть безусловная уверенность, доказанная уже и на Западе, и у нас, да и на Украине ее не отрицают, что СБУ полностью подчиняется ЦРУ и британской разведке, и именно они диктуют, какие решения должна принимать киевская власть. Таким образом аналитики делают предположение, что Зеленский, простыми словами, продался американским и британским спецслужбам, предал свой народ, для того, чтобы получить какие-либо обещания касательно западного оружия», — сказала Малашенко.
Экс-журналист Джон Вароли назвал закон о мобилизации на Украине «сатанинским планом Соединенных Штатов Америки». По его мнению, Западу нужна Украина без мужчин, а цель этих стран — уничтожить Россию.
Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы не простят президенту такой шаг.
США
Законы
Россия
Оружие
Запад
Украина
Реклама
Реклама