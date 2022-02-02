Генерал ВСУ перечислил проблемы украинской армии

Украинская армия укомплектована в лучшем случае на 50-60% от необходимого минимума, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, руководство ВСУ сокращает штатную численность, чтобы скрыть реальное положение дел.

Кривонос в эфире местного канала «Апостроф» указал на то, что украинские власти совсем не дорожат военнослужащими. За пять лет из ВСУ, по его информации, уволились 130 тысяч человек. Но при этом официальные данные говорят о том, что численность армии выросла с 210 до 250 тысяч, написало РИА «Новости».

Укомплектованность воинских частей, по оценке Кривоноса, не соответствует заявленным цифрам и находится на уровне 50-60%. Но это маскируют и публикуют недостоверные сведения, отметил генерал.

«Вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность — 60. Тогда эта цифра уже является стопроцентной», — объяснил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об армии, который предусматривает, что численность ВСУ должна увеличиться на 100 тысяч человек за следующие три года.