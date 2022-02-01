Зеленский подписал указ об увеличении армии Украины на 100 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об армии. Документ предусматривает, что численность Вооруженных сил должна увеличиться на 100 тысяч человек за следующие три года.

Помимо этого, этот указ увеличил срок службы контрактников. Он также предусматривает создание еще 10 бригад и переход к профессиональной армии, сообщило местное издание «НВ».

Указ также вводит увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат, разработку концепций жилищного обеспечения военнослужащих и ветеранов. Кроме того, документ содержит пункт о системе карьерного роста офицеров.

В апреле Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации. Этот новый вид военной службы представляет призыв в «особый период». Решение о нем принимает президент страны. За уклонение вводится уголовная ответственность.

Ранее Зеленский заявлял, что армия Украины не слабее Вооруженных сил стран НАТО. По его словам, это связано с тем, что все украинские военные — практики, сообщал RT.