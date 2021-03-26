Блинкен назвал российские С-400 проблемой для НАТО

Соединенные Штаты ждут «некоторых действий» от Турции по С-400. В Госдепе заявили, что российские зенитные ракетные системы являются для НАТО проблемой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о ситуации с С-400 в интервью телеканалу Euronews. Текст беседы главы американской дипломатии с журналистами распространил Госдеп, сообщил ТАСС.

«Я надеюсь, что Турция предпримет некоторые действия для того, чтобы решить, например, проблему, которую создают для альянса [НАТО] C-400», — сказал он.

Блинкен указал на прямое взаимодействие с Анкарой и назвал переговоры между двумя странами «очень откровенными и открытыми».

Глава Госдепартамента подчеркнул, что у Вашингтона и Москвы есть точки соприкосновения и «взаимодействие с РФ возможно». Однако этот факт не помешает США и их союзникам противостоять «агрессии» российской стороны.

Днем ранее госсекретарь Соединенных Штатов поднял тему строительства газопровода «Северный поток — 2» в беседе с главой МИД Германии Хайко Маасом. Она состоялась в Берлине в рамках министерской встречи НАТО.