Мир 08 января 2023, 21:58 Пробка в 15 километров образовалась в Италии из-за драки футбольных фанатов Пробка в 15 километров образовалась из-за драки футбольных фанатов на автостраде Италии Pxhere

Читать 360tv в

Футбольные фанаты устроили массовую драку, которая привела к образованию затора на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь. Пробка растянулась на 15 километров. Об этом сообщил новостной телеканал Rainews24.

В массовой драке участвовали порядка 300 человек, следует из данных газеты Il Messaggero. На заправке с закусочной под тосканским городом Ареццо встретились болельщики римской «Ромы» и неаполитанского «Наполи».

Реклама

Предварительно, конфликт произошел после того, как фанаты «Наполи» начали бросаться камнями и другими предметами в проезжавшие мимо автобусы и машины с болельщиками «Ромы». После этого последние вернулись на АЗС. Некоторые из участников драки применяли палки и петарды. В результате стычки пострадал как минимум один человек.

Реклама

Подоспевшие к АЗС полицейские заблокировали автомагистраль в северном направлении. Движение возобновилось спустя около 1,5 часа, но за это время на участке образовалась пробка в 15 километров.

После победы Франции над командой Марокко в полуфинальном матче ЧМ-2022 во французском городе Монпелье начались массовые драки и погромы. Футбольные фанаты поджигали автомобили.