Мир 15 декабря 2022, 03:50 Болельщики подожгли машины во французском городе Монпелье Футбольные фанаты жгут машины на улицах французского города Монпелье

Читать 360tv в

Видео горящих машин из французского города Монпелье появились в соцсетях. Там уже несколько часов продолжаются массовые драки и погромы. Причиной стал матч чемпионата мира по футболу, в котором сразились сборные Франции и Морокко. В финал вышли французы.

На кадрах, снятых из окна дома, две припаркованные у тротуара машины охвачены мощным огнем. Приезд пожарных им уже не поможет.

Реклама

Власти Франции привлекли дополнительно более 20 тысяч силовиков по всей стране. Однако пока беспорядки продолжаются. Болельщики устраивают драки, бьют витрины, запускают фейерверки и петарды прямо в толпе или вовсе бросаются ими в противников. Есть сообщения о раненых с обеих сторон.

Реклама

Ранее стало известно, что беспорядки начались и в Париже, хотя туда жандармерия направила дополнительно около 5 тысяч полицейских.

Власти страны заранее готовились к этому матчу, ожидая, что драки между любителями футбола будут происходить независимо от результатов матча.

Франция победила сборную Марокко в полуфинальном матче ЧМ-2022 со счетом 2:0. Теперь французы попробуют стать чемпионами мира 18 декабря. Они сыграют с командой Аргентины.