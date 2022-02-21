Пробитую метеоритом собачью будку выставят на аукцион Christie’s. Как ожидается, начальная цена лота составит 300 тысяч долларов (около 22,4 миллиона рублей). Об этом сообщило издание Daily Mail.

23 апреля 2019 года над городком Агуас-Саркас в Коста-Рике прошел метеоритный дождь. Один из метеоритов при входе в земную атмосферу распался на несколько частей, одна из них пробила крышу частного дома, другая попала в будку. Там в это время спала немецкая овчарка. Пес не пострадал.

Хозяева будки не стали ее выкидывать и теперь выставляют на аукцион. Отверстие от метеорита составляет 17 сантиметров в диаметре. Пол в будке был разрушен космическим гостем, а сгнившие деревянные стоки собачьего домика хозяевам пришлось заменить.

Сам метеорит также будет продаваться на аукционе. Он принадлежит к группе хондритов, его состав практически совпадает с составом Солнца. Возраст камня насчитывает порядка 4,5 миллиарда лет. Его планируют продать за 40-60 тысяч долларов.

Ранее группа ученых из США и России обнаружила уникальные находки в метеорите, упавшем в 1864 году во Франции, вблизи деревни Оргей. Его уже давно изучили, однако научная группа заметила признаки, дающие основания полагать, что жизнь на Землю занесли из космоса.