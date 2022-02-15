Группа ученых из США, Подмосковья и других частей России обнаружила уникальные находки в метеорите. Он упал еще в 1864 году во Франции, вблизи деревни Оргей. Его уже давно изучили, однако научная группа заметила признаки, дающие основания полагать, что жизнь на Землю занесли из космоса.

Масштабное исследование метеорита ведут вместе с учеными Объединенного института ядерных исследований из Дубны. В прошлом году в учреждении вышла монография «Метеорит Оргей: атлас микрофоссилий».

Внутри полные сведения, собранные за четыре года изучения окаменелых микроорганизмов. Работу выполнили сотрудники сектора астробиологии лаборатории радиационной биологии ОИЯИ под руководством академика Алексея Розанова.

Уникальность находок

Микрофоссилия — окаменелый микроорганизм, и его можно найти далеко не на всех классах метеоритов.

Но Оргей — из числа наиболее древних, и у него кометное происхождение, а его возраст сопоставляют с возрастом Солнечной системы. Об этом сообщил младший научный сотрудник сектора астробиологии лаборатории ОИЯИ Антон Рюмин.

Метеорит Оргей изучают в Дубне с 2017 года. Ученые нашли на сколах нитевидные, кокковидные бактерии, палочковидные формы, эукариоты и другие окаменелые микроорганизмы.

Исходя из имеющихся данных, можно сказать, что, во-первых, это ископаемые остатки, а во-вторых, что микроорганизмы образовались до падения Антон Рюмин.

Ученые объяснили, что можно было бы предположить земное происхождение, если они были выбиты когда-то падением астероида и оказались в космосе.

Но изотопный состав этих метеоритов показывает, что у них не земное и не лунное происхождение.

Исследование продолжается. Американский ученый Ричард Гувер давно и активно работает вместе со специалистами из института в Дубне.