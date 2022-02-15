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    15 февраля 2022, 17:44

    Ученые Дубны и США увидели в метеорите возможные признаки занесенной на Землю жизни из космоса

    Анастасия Аброськина

    Группа ученых из США, Подмосковья и других частей России обнаружила уникальные находки в метеорите. Он упал еще в 1864 году во Франции, вблизи деревни Оргей. Его уже давно изучили, однако научная группа заметила признаки, дающие основания полагать, что жизнь на Землю занесли из космоса.

    Ученые Дубны и США увидели в метеорите возможные признаки занесенной на Землю жизни из космоса | Изображение 1

    Масштабное исследование метеорита ведут вместе с учеными Объединенного института ядерных исследований из Дубны. В прошлом году в учреждении вышла монография «Метеорит Оргей: атлас микрофоссилий».

    Внутри полные сведения, собранные за четыре года изучения окаменелых микроорганизмов. Работу выполнили сотрудники сектора астробиологии лаборатории радиационной биологии ОИЯИ под руководством академика Алексея Розанова.

    Уникальность находок

    Микрофоссилия — окаменелый микроорганизм, и его можно найти далеко не на всех классах метеоритов.

    Но Оргей — из числа наиболее древних, и у него кометное происхождение, а его возраст сопоставляют с возрастом Солнечной системы. Об этом сообщил младший научный сотрудник сектора астробиологии лаборатории ОИЯИ Антон Рюмин.

    Метеорит Оргей изучают в Дубне с 2017 года. Ученые нашли на сколах нитевидные, кокковидные бактерии, палочковидные формы, эукариоты и другие окаменелые микроорганизмы.

    Исходя из имеющихся данных, можно сказать, что, во-первых, это ископаемые остатки, а во-вторых, что микроорганизмы образовались до падения

    Антон Рюмин.

    Ученые объяснили, что можно было бы предположить земное происхождение, если они были выбиты когда-то падением астероида и оказались в космосе.

    Но изотопный состав этих метеоритов показывает, что у них не земное и не лунное происхождение.

    Исследование продолжается. Американский ученый Ричард Гувер давно и активно работает вместе со специалистами из института в Дубне.