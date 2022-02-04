Песков посоветовал не верить никому в вопросе про «российские фейки»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал никому не верить на слово в вопросе о якобы готовящихся «российских фейках». В особенности в таких вещах не стоит доверять Госдепу, сказал он.

«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов предоставить доказательства утверждений Штатов о том, что Россия собирается снять фейковый ролик нападения Украины, предложил поверить американскому правительству на слово, а если такой вариант не подходит, то попробовать поискать утешающую информацию в российских СМИ.

Согласно обвинению США, российская сторона якобы может использовать фальшивую запись для вторжения на Украину. Но никаких подтверждений создания Россией подобных видео нет.

«Видео, если его обнародуют, может дать Путину искру, которая ему нужна, чтобы инициировать и оправдать военные действия против Украины», — сказал Нед Прайс.

Американская разведка сообщила, что якобы в сфабрикованном материале украинские военные нападут на Россию или русских на востоке Украины. Американские СМИ писали, что в ролике снимутся актеры.