США обвинили РФ в подготовке фейкового видео о нападении украинских военных на российских. Якобы запись могут использовать как предлог для вторжения на Украину. Правда, никаких подтверждений того, что за созданием стоит именно Россия, нет. Тем временем политики напоминают, что поводов для конфликта достаточно, необходимости в новых попросту нет. А создание подобных «причин» — стандартная стратегия США, которую использовали еще для вторжения в Ирак.

Новость о сфабрикованном Россией видео

В Государственном департаменте США считают, что Россия подготовила некую сфабрикованную видеозапись, которая должна стать предлогом для вторжения на Украину. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Видео будет выпущено, чтобы подчеркнуть угрозу безопасности России и поддержать военные действия. <…> Видео, если его обнародуют, может дать Путину искру, которая ему нужна, чтобы инициировать и оправдать военные действия против Украины», — процитировало Прайса агентство Reuters.

По информации американской разведки, в ролике украинские военные нападают на Россию или на русскоязычное население на востоке Украины. Тем временем сниматься в видео будут актеры, изображающие мертвых, написал The New York Times. Правда, кто именно стоит за созданием видео, неизвестно. Тем не менее источники издания говорят, что в задумку «тесно вовлечена» именно российская разведка.

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США уже не в первый раз говорят о планах вторжения России на Украину. Однако предположения до сих пор так и не подтвердились.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило», — процитировало Пескова агентство ТАСС.

Об этом же заявил и корреспондент Би-би-си Пол Адамс. Он отметил, что в последние недели американские и британские чиновники довольно часто говорят о планах России создать предлог для вторжения на Украину. Во всех заявлениях речь идет об обнародовании секретной информации.

Как напомнил Адамс, в середине января официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия подготовила группу диверсантов для проведения вооруженной провокации на востоке страны. Британская разведка же опубликовала данные, согласно которым РФ намеревается привести к власти на Украине пророссийских политиков. Однако четверо из пяти перечисленных в материалах политиков живут в Москве. Это делает их связи с Россией, скорее, публично доступными данными.

Не первый повод для вторжения

США уже неоднократно использовали технологию, когда сами генерировали провокацию, которая становилась дальнейшим поводом для какой-то агрессии против государств. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов. Он напомнил, как США заявили о нахождении в Ираке химического оружия для вторжения в страну.

«Химическое оружие так и не было найдено на территории Ирака, но США полноценно вторглись в страну. И никаких особых последствий для США не было. Сейчас же разворачивается абсолютно такой же сценарий. США пытаются максимально дискредитировать Россию, приводят аргументы. Если их не хватает, придумывают их сами. Для них это отработанная история, сценарий стандартный», — пояснил политолог.

Схожую точку зрения выразил политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, сейчас речь идет о двойном фейке. Ведь России не нужно создавать никаких поводов для вторжения — за восемь лет их накопилось достаточно. Более того, никакого подтверждения того, что российская сторона действительно готовила какое-то видео, нет.

«На мой взгляд, здесь есть стандартный сценарий, который всегда присутствует в Вашингтоне. Они не будут его сильно менять. Будут постепенно усиливать градус провокаций и смотреть на реакцию, готова Россия к тому, чтобы ответить, или будет выжидать до последнего, или будет пытаться убедить в первую очередь европейских союзников Вашингтона в том, что они буквально играют с огнем», — отметил Брутер.

Он полагает, что на данный момент более вероятен именно второй сценарий. Что же касается американских игр в провокации, это действительно для США стандартный сюжет, уверен Брутер. Правда, в случае с Ираком американская сторона не имела противника и могла не церемониться. Здесь же ей придется вести себя аккуратнее.