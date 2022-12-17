Мир 17 декабря 2022, 07:24 Прямые переговоры России, Украина и МАГАТЭ по ЗАЭС назвали невозможными Дипломат Ульянов: прямые переговоры РФ, Украины и МАГАТЭ по ЗАЭС невозможны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прямые переговоры России, Украины и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по защитной зоне на Запорожской атомной электростанции сейчас невозможны, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Причина — в состоянии отношений России и Украины.

«Конечно, дело могло бы продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трехстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно», — процитировал дипломата ТАСС.

Реклама

Он добавил, что из-за этого генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси приходится прибегать к «челночной дипломатией», общаясь то с одной, то с другой стороной.

Реклама

По мнению дипломата, шансы достичь договоренности есть, но о говорить о приближении соглашения преждевременно. Ульянов отметил, что у Украины нет четкой сформулированной позиции по защитной зоне на ЗАЭС. Ульянов назвал «доволно странными» слова украинского «Энергоатома» о зоне безопасности вокруг атомной станции (например, о создании такой зоны при условии ее «демилитаризации и деоккупации») и счел, что их «трудно воспринимать всерьез».

Россия заинтересована в контактах с МАГАТЭ по ЗАЭС и не прекращает их, ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.