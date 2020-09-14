Прядь волос Линкольна ушла с аукциона в Бостоне за $81 тысячу

Необычный лот представил бостонский аукционный дом RR Auction. Речь идет о пряди волос 16-го президента США Авраама Линкольна. Ее удалось продать за 81 тысячу долларов.

Торги состоялись в прошедшие выходные. Об этом сообщило агентство Associated Press. Ожидалось, что за завернутые в запятнанную кровью телеграмму волосы дадут не более 75 тысяч долларов. Но финальная стоимость оказалась выше. Покупатель, имя которого не называется, отдал за лот 81 250 долларов.

Авраам Линкольн умер 15 апреля 1865 года. За день до этого он посетил Театр Форд в Вашингтоне, где ему выстрелили в голову. От полученных травм на следующее утро он умер.

Убийцей оказался актер Джон Уилкс Бут. Прядь волос длиной пять сантиметров состриг с головы Линкольна осматривавший его врач. Он завернул волосы в телеграмму оборонного ведомства Штатов. В послании говорилось о смерти президента страны. Также на бумаге было написано: «Волосы А. Линкольна».

Линкольн до сих пор остается легендарной фигурой для американцев. Множество опросов показывают, что он и Джон Кеннеди, по мнению граждан США, являются величайшими президентами в истории Соединенных Штатов. Ранее на аукционе в Лондоне обнаружили пропавшую картину Жоана Миро.