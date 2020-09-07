Полиция Испании нашла пропавшую картину Миро на аукционе в Лондоне

Полиция Испании нашла пропавшую картину художника Жоана Миро на аукционе в Лондоне. Полотно вернули собственнику, информируют представители правопорядка.

Уточняется, что испанский коллекционер продал картину покупателю из Лондона. Во время пересылки она пропала. Полицейские приступили к расследованию после того, как летом о пропаже работы каталонского художника из серии «Гауди» заявили работники транспортной компании, пишет сайт «Мир 24».

Правоохранители выяснили, что полотно привезли в другое место. Случайный получатель заверил, что вернул произведение искусства в Испанию. Картину нашли на лондонском аукционе. Ее стоимость оценили примерно в 10 тысяч евро. Полиция Британии потребовала снять полотно с торгов. В настоящий момент оно находится у владельца.