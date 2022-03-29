Прячутся в подвалах без еды и воды. Врач рассказал о тяжелом состоянии мирных украинцев из-за действий нацбатов
Хирург Пивоваров: мирные жители поступают к врачам в тяжелом состоянии
В освобожденных от украинских националистах населенных пунктах сложилась непростая ситуация. Хирург-онколог Республиканского онкоцентра имени Г. В. Бондаря в Донецке Николай Пивоваров пояснил «360», что в особенно тяжелом состоянии к врачам поступают мирные жители.
Специалистам хватает медикаментов и лекарств хватает, но иногда возникают проблемы с оборудованием — особенно на линии фронта.
«Буквально в пятницу вернулся из небольшой командировки. Четверо суток мы беспрерывно работали. Бригада — 10 хирургов. <…> Очень тяжелая ситуация сейчас особенно с мирными жителями», — сказал Пивоваров.
Хирург пояснил, что украинские нацбаты, в том числе «азовцы»*, долгое время не позволяли мирным жителям эвакуироваться и расстреливали машины. Даже те, на которых пытались вывозить детей.
«Открывали огонь при попытке людей эвакуироваться. <…> Люди длительное время провели в подвалах, без еды, с ограниченным количеством воды. Поэтому они, особенно если раненые, поступают в очень тяжелом состоянии», — подчеркнул специалист.
По словам врача, таких пациентов становится все больше: объединенные силы ДНР, ЛНР и ВС РФ постепенно освобождают территорию, находя новых пострадавших.
«Поэтому люди могут получить квалифицированную помощь. А помощь оказывать непросто, потому что люди исходно в очень тяжелом состоянии», — заключил Пивоваров.
*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.