Разбивают свой город, убивают свой народ. Делимханов рассказал о зверствах националистов в Мариуполе

Количество беженцев из Мариуполя за последние две недели значительно увеличилось. Если раньше на дороге встречалось две-три машины, то сейчас жители выезжают из города целыми колоннами. Бегут от зверств украинских националистов. С таким заявлением на встрече с журналистами в Донецке выступил советник главы Чеченской Республики, депутат Государственной Думы Адам Делимханов.

Он отметил, что с каждым часом объединенная группировка российских войск помогает жителям Мариуполя покинуть город. Депутат подчеркнул, что часть людей достают из подвалов, где они провели очень долгое время, скрываясь от боевиков.

«Это даже сложно выразить, как бандеровцы издеваются над людьми. У нас есть съемки, как дети, женщины лежат с машиной рядом, они их стреляют, а потом никому не дают подойти забрать. Им без разницы. Они стреляют, разбивают свой же город, убивают свой народ», — подчеркнул Делимханов.

Депутат подчеркнул, что вошедшие в город российские военные раздают оставшимся жителям гуманитарную помощь и помогают выбраться. Он добавил, что город практически освобожден, осталось немного. Делимханов пообещал, что после окончания специальной операции правду о действиях украинских нацистов узнает весь мир.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных. Он добавил, что сам находится на месте событий, так как хотел первым узнать об успехах своих боевых товарищей.