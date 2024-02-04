Мир 04 февраля 2024, 08:28 Призыв не признавать выборы в России поддержали 29 депутатов Европарламента ERR: 29 из 705 депутатов ЕП поддержали призыв не признавать выборы в России РИА «Новости»

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Призыв эстонского депутата Рихо Терраса о непризнании результатов выборов президента России в 2024 году поддержали лишь 29 депутатов Европарламента. Об этом сообщил портал телерадиовещания ERR.

Под призывом Терраса подписались депутаты из Венгрии, Чехии, Дании, Финляндии, Словакии, Румынии, Швеции, Польши, Латвии, Литвы, Италии, Нидерландов, Испании и Болгарии.

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Общее количество депутатов в Европейском парламенте составляет 705 человек.

Террас в ходе слушаний также заявил, что проведение президентских выборов на территории Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик, и Крыму, противоречит основам демократии.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что решение лидеров Евросоюза о выделении Украине 50 миллиардов евро противоречит национальным интересам стран сообщества. Он не исключил, что в блоке появятся новые силы, которые захотят бороться за благополучие самих европейцев.