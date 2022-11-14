Мир 14 ноября 2022, 01:32 Привлечение блокированных активов России для нужд Украины обсудят в ГА ООН ГА ООН обсудит использование блокированных российских активов для нужд Украины Pxhere

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Генассамблея ООН намерена обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Этот вопрос поднимут в рамках возобновляющейся 14 ноября специальной сессии. По словам Полянского, инициаторы заседания проталкивают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине». Они также пытаются создать «некий неподотчетный ГА механизм», отметил Полянский.

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По словам дипломата, бывшие западные партнеры России пытаются через Генассамблею придать «некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы».

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Готовящуюся к принятию резолюцию Полянский назвал «фиговым листком» для использования «ворованных таким образом денег» на покупку новых вооружений и погашение украинских долгов.

«Показательно, что, чтобы не выслушивать справедливой критики в свой адрес, западный блок постарался на сей раз обойтись без дебатов перед принятием проекта, но мы им этого сделать не позволили и дебаты в итоге будут», — написал дипломат.

Трансляции пройдет на UN Web TV. Она начнется в 18:00 по московскому времени в понедельник, 14 ноября.