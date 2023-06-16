Мир 16 июня 2023, 23:21 Приветствие ПМЭФ из дронов появилось в небе над Дубаем

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Светящиеся дроны сложились в приветствие Петербургскому международному экономическому форуму в небе над Дубаем. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Мир в огне».

На кадрах видно ночное небо, где десятки дронов собрались в воздухе и сформировали надпись SPIEF’23 RUSSIA, что переводится как «ПМЭФ-23 Россия». По предварительной информации, необычное зрелище появилось в преддверии визита главы ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна в Санкт-Петербург. Кто стал зачинщиком идеи пока не сообщается.

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Ранее небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского триколора 12 июня в День России. Это здание является самым высоким в мире, его высота составляет 892 метра. Верх величественной постройки засиял белым цветом, середина — синим, а нижняя часть сверкала алыми оттенками. На фоне перформанса раздавалась мелодия гимна России.