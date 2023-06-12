12 июня 2023, 22:29
Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага
Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага
Цвета российского триколора украсили самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на администрацию башни.
На видео заметно, как белый, синий и красные цвета сияют на величественной постройке. Помимо визуальной демонстрации раздавалась мелодия российского гимна. Подобный жест сделали в честь Дня России.
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«Искренне желаем ему счастья», — обратились представители администрации «Бурдж-Халифа» к российскому народу.
Ранее стало известно, что московский транспорт украсили флагами и гербами ко Дню России. В честь патриотического праздника на автобусах, электробусах и трамваях красовались около девяти тысяч флагов и московских гербов.
В перфомансе задействовали и медиаэкраны, расположенные в транспорте. Они показывали кадры из значимых мест. Пассажиры смогли насладиться сюжетами о монументе «Покорителям космоса», Аллеей Героев космоса на ВДНХ и многим другим.
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