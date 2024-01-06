Мир 06 января 2024, 04:22 «Привет из рая». Голливудский актер Оливер написал жуткий пост за три дня до гибели NYP: актер Кристиан Оливер за три дня до своей гибели передал «привет из рая» Fotolia

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Звезда голливудских фильмов «Спиди Гонщик» и «Валькирия» опубликовал незадолго до своей гибели в авиакатастрофе «жуткий пост» в социальных сетях. Об этом сообщило издание New York Post.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — написал актер за три дня до своей гибели.

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Небольшой самолет, в котором находился Оливер, упал у берегов Карибского острова, сообщило издание TMZ. Вместе с ним погибли его дочери, а также пилот Роберт Сакс. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако не успели никого спасти.

Ранее Teleram-канал РИА «Новости» опубликовал кадры падения частного легкомоторного самолета, в котором находился актер со своими детьми. На кадрах видно, что самолет практически вертикально врезался в воду на большой скорости.

Актер запомнился поклонникам и другими картинами. Он также снялся в фильмах «Дом добра и зла» и «Мушкетеры», а также сериалах «Восьмое чувство», «Параллельные миры», «Инспектор Джордж Джентли» и многим другим.