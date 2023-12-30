Мир 30 декабря 2023, 09:42 Илон Маск заработал почти 100 миллиардов долларов в уходящем году Bloomberg: Маск стал самым богатым человеком в мире по итогам года Patrick Pleul/ZB/globallookpress

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Американский предприниматель Илон Маск за год заработал 95,4 миллиарда долларов и стал самым богатым человеком на планете. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Никто не добился большего, чем Илон Маск, который отвоевал титул самого богатого человека в мире у французского магната роскоши Бернара Арно. Главный исполнительный директор Tesla Inc. заработал дополнительно 95,4 миллиарда долларов», — отметили журналисты.

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По их словам, успехам Маска способствовало процветание принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. Собственный капитал американского бизнесмена более чем на 50 миллиардов долларов превысил капитал президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Арно, вышедшего на первое место по итогам прошлого года.

Агентство отметило, что совокупный капитал 500 богатейших людей мира в 2023 году увеличился на полтора триллиона долларов, «полностью восстановившись» после прошлогодних потерь. В 2022-м они потеряли 1,4 триллиона долларов. Журналисты назвали 2023-й «годом возвращения самых богатых людей мира».