Пристайко пригрозил Путину «плохим финалом»

«История — не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то „исконные территории“, всегда постигает плохой финал», — сказал глава МИД Украины .

Украина — независимое государство, напомнил Пристайко. Границы и территориальная целостность Украины признаны всеми странами мира и защищены международным правом, добавил глава украинского МИД.

«И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то так тому и быть», — подчеркнул дипломат.

Украинские дипломаты осуждают любые попытки России посягать на территориальную целостность Украины. Никакой «нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас», — заявил заместитель главы МИД Украины Василий Бондар.

«Давайте обратимся в историю. Кто кому принадлежал, когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Поэтому давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — добавил украинский дипломат.