    22 декабря 2019, 08:59

    Пристайко пригрозил Путину «плохим финалом»

    Алексей Сахаров

    Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пообещал преподать президенту России Владимиру Путину урок истории. Кроме того, украинский дипломат предрек российскому лидеру «плохой финал». Так он прокомментировал слова Путина, что в ходе создания Советского Союза УССР были переданы исконно русские территории.
    Пристайко пригрозил Путину «плохим финалом»

    «История — не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то „исконные территории“, всегда постигает плохой финал», — сказал глава МИД Украины .

    Украина — независимое государство, напомнил Пристайко. Границы и территориальная целостность Украины признаны всеми странами мира и защищены международным правом, добавил глава украинского МИД.

    «И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то так тому и быть», — подчеркнул дипломат.

    Украинские дипломаты осуждают любые попытки России посягать на территориальную целостность Украины. Никакой «нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас», — заявил заместитель главы МИД Украины Василий Бондар.

    «Давайте обратимся в историю. Кто кому принадлежал, когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Поэтому давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — добавил украинский дипломат.