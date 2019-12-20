Украинский политик напомнил про былое подчинение Москвы Киеву

Накануне на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин упомянул «исконно русские земли». Как они могут быть таковыми, если раньше Москва подчинялась Киеву — этим вопросом задался заместитель главы МИД Украины Василий Бондар во время вопросов к правительству в парламенте.

«Давайте обратимся в историю. Кто кому принадлежал, когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Поэтому давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — заявил он.

По его словам, украинские дипломаты осуждают любые попытки России посягать на территориальную целостность Украины. «Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас», — добавил Бондар.

Ранее Путин заявил, что Ленин решил включить в состав УССР «исконно русские территории», которые к Украине «не имели никакого отношения», напомнил сайт «Утро.ру». Тогда все Причерноморье, западные земли РФ передали Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата», отметил российский лидер.

Путин провел большую пресс-конференцию 19 декабря в 15-й раз. Беседа с журналистами длилась четыре часа 19 минут и попала в тройку лидеров по продолжительности.