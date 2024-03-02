02 марта 2024, 10:33
Прислуга Запада. В Крыму осудили Болгарию за дорогой подарок Зеленскому
Власти Болгарии осудили за решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
Президент Украины Владимир Зеленский, разваливший страну, не достоин меча хана Кубрата, который ему вручил премьер Болгарии Николай Денков. Такое мнение РИА «Новости» высказал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.
«Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч — исторический позор. Зеленский, который развалил Украину и обрек ее народ на вымирание, не достоин этого подарка», — пояснил собеседник агентства.
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По мнению Абажера, болгарское руководство должно в первую очередь думать о своей стране, а не быть вместе с Зеленским прислугой Запада.
В 2022 году Зеленский подарил президенту США Джо Байдену комплект медалей киевского князя Ярослава Мудрого. Также американский лидер получил в качестве презента несколько картин и традиционную украинскую рубаху-вышиванку. Подарки оценили в четыре тысячи долларов.
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