Мир 02 марта 2024, 10:33 Прислуга Запада. В Крыму осудили Болгарию за дорогой подарок Зеленскому Власти Болгарии осудили за решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский, разваливший страну, не достоин меча хана Кубрата, который ему вручил премьер Болгарии Николай Денков. Такое мнение РИА «Новости» высказал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

«Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч — исторический позор. Зеленский, который развалил Украину и обрек ее народ на вымирание, не достоин этого подарка», — пояснил собеседник агентства.

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По мнению Абажера, болгарское руководство должно в первую очередь думать о своей стране, а не быть вместе с Зеленским прислугой Запада.

В 2022 году Зеленский подарил президенту США Джо Байдену комплект медалей киевского князя Ярослава Мудрого. Также американский лидер получил в качестве презента несколько картин и традиционную украинскую рубаху-вышиванку. Подарки оценили в четыре тысячи долларов.