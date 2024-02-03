Мир 03 февраля 2024, 08:44 «Прислали 20 неисправных танков». В рядах ВСУ пожаловались на западную технику Le Figaro: бойцы ВСУ пожаловались на западную технику и нехватку боеприпасов U.S. Navy

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Западные страны передали Украине ненадежное вооружение и боеприпасы малой дальности. Об этом написало французское издание Le Figaro со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет», — пожаловался один из солдат ВСУ.

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По его словам, Украина получила небольшое количество боеприпасов дальностью семь километров. С такими снарядами ВСУ вынуждены приближаться к российским позициям и становиться мишенью для беспилотников-камикадзе еще до начала стрельбы.

Другой солдат рассказал изданию, что все из 20 полученных от Запада танков были неисправны. Теперь им каждый раз приходится ремонтировать бронетехнику перед боевым выходом.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страны Евросоюза должны дать Киеву больше оружия и боеприпасов. Он пояснил, что ситуация на фронте в действительности не соответствует тому, как ее описывает нынешнее руководство страны.