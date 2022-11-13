Мир 13 ноября 2022, 19:00 «Пришло время вспомнить об Америке». Поставки оружия на Украину встревожили политиков в США The Federalist: новых конгрессменов призвали сократить поставки оружия на Украину Defense.gov

Читать 360tv в

США должны сократить объемы пакетов военных поставок Украине, а освободившиеся средства направить в американскую экономику. С таким призывом выступила бывшая помощница сенатора от Юты Кэтрин Томпсон. Ее статью опубликовало издание The Federalist.

Томпсон обратилась к новым членам Конгресса с просьбой пытаться продвигать принятие закона о прекращении финансирования Украины.

Реклама

«Будьте смелее, новички! Новый состав Конгресса станет проверкой следования принципу приоритета внутренней политики. Все эти боевые действия приносят деньги лишь военным производствам», — написала она.

Реклама

Необоснованная энергетическая политика Белого дома и огромные траты на Украину, отметила Томпсон, вызвали повышение стоимости жизни американцев и стремительный рост инфляции в стране.

«Отношения США и Украины выглядят как настоящий союз, но без заключения официального договора. Общий объем военной помощи уже превысил 66 миллиардов долларов. Наступило время вспомнить о риторике — Америка прежде всего», — подчеркнула автор статьи.

Ранее представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.