Мир 12 ноября 2022, 05:22 США заявили о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций Советник Салливан: США продолжат направлять Киеву помощь для улучшения позиций на поле боя Pxhere

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США и дальше намерены отправлять Киеву помощь для улучшения позиций на поле боя. Такое заявление сделал советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом сообщил RT.

Об этом Салливан заявил находясь на борту борта номер один, который следовал в Камбоджу. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

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«Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — сказал Салливан.

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Штаты, как отметил советник американского лидера по нацбезопасности, в вопросах переговоров не давят на Украину, также Вашингтон не видит со стороны России готовности к ним.

Либертарианская партия США обратилась к Белому дому с просьбой перестать оказывать военную поддержку Украине, а напротив, перейти к дипломатическим отношениям с Россией.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявлял, что Штаты ждут от России сигналов о готовности к серьезным переговорам с Украиной.