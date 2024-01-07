Мир 07 января 2024, 02:48 Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет свой пост Мишель сообщил об уходе с поста главы Евросовета ради работы в Европарламенте

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Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что досрочно покинет пост ради должности в Европарламенте. Чиновник заявил об участии в выборах, написало РИА «Новости».

Он отметил, что две эти должности нельзя совмещать, поэтому он подаст заявление об уходе до дня, когда пройдет присяга новоизбранных депутатов 16 июля.

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Выборы депутатов Европарламента пройдут в июне 2024 года. Вероятнее всего, Мишель станет главным кандидатом от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение».

«Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта, выдвигаю свою кандидатуру для продолжения службы», — заявил Мишель.

Он не сообщил, претендует ли на пост спикера Европарламента или должность еврокомиссара от Бельгии. Однако рассказал о саммите в начале июне. По его словам, преемник должен начать работу уже летом. Если же этого не случится, то главой Евросовета станет Венгрия.

Власти Венгрии считают, что реализация архитектуры безопасности Европы без России невозможна. По этой причине с РФ нужно договориться, а не исключать эту страну отовсюду.