Мир 15 марта 2023, 08:41 Принудительно мобилизованных украинцев свозят в наручниках в Купянск Марочко: в Купянске зафиксировали прибытие принудительно мобилизованных украинцев РИА «Новости»

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В районе Купянска зафиксировали прибытие принудительно мобилизованных, которых включили в состав ВСУ. Об этом в комментарии ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным Марочко, среди тех, кого свозят в Купянск, есть мужчины разных возрастов. Причем транспортируют их зачастую в наручниках на специализированном автотранспорте. По прибытии мобилизованных украинцев помещают в учреждение закрытого типа, добавил собеседник агентства.

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«Нередки случаи, когда их волоком тянут на КПП. Многие в домашней одежде либо одеты не по сезону», — подчеркнул он.

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Упомянутое учреждение, по словам Марочко, мужчины покидают в военной форме украинского образца.

По данным Минобороны за 14 марта, потери противника на Купянском направлении составили за сутки до 75 человек.