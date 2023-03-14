Спецоперация 14 марта 2023, 15:32 Названы потери ВСУ на Купянском направлении за сутки Минобороны: потери ВСУ за сутки Купянском направлении составили до 75 человек

Читать 360tv в

Украинские военные в ходе боевых действий на Купянском направлении за сутки потеряли до 75 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Группировка войск „Запад“ огнем артиллерии и ударами авиации нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области», — сказал он.

Реклама

Представитель ведомства уточнил, что украинские боевики потеряли до 75 человек живой силы, противотанковую пушку МТ-12, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика», три автомобиля и боевую машину пехоты.

Реклама

Кроме того, российские войска добились успехов на Краснолиманском направлении, где за сутки они ликвидировали свыше 95 националистов, а также американскую систему М777.

Ранее Министерство обороны сообщило, что истребительная авиация России уничтожила украинский самолет МиГ-29 в небе над Красноармейском в Донецкой Народной Республике.