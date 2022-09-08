Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II | 360°

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Принцы Чарльз и Уильям отправились к Елизавете II

Принцы Чарльз и Уильям навестят королеву Елизавету II из-за ухудшения ее здоровья

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Сын Елизаветы II принц Чарльз и внук Уильям направились в замок Балморал в Шотландии после сообщений об ухудшении здоровья королевы. Об этом рассказало в Twitter агентство PA.

«Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская (Камилла) поехали в Балморал», — сообщили сотрудники издания.

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По их словам, герцог Кембриджский Уильям — внук королевы — также отправился в замок.

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Ранее представители Букингемского дворца заявили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II. Лекари рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Королеве сейчас 96 лет. Елизавета II — самый долго правящий из ныне живущих монархов мира и старейший из действующих глав государств.

В начале сентября стало известно, что королева Великобритании пропустит традиционные Игры горцев в Шотландии. Причиной стало плохое самочувствие.

Елизавета II

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