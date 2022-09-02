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США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

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Мир

02 сентября 2022, 20:43

Елизавета II не приедет на традиционные Игры горцев в Шотландии

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Королева Великобритании Елизавета II пропустит традиционные Игры горцев в Шотландии из-за состояния здоровья. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Daily Mail.

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Игры горцев — традиционное мероприятие, которое включает в себя соревнования по метанию молота, толканию камня и перетягиванию каната. В этом году вместо королевы мероприятие посетит наследник престола — принц Чарльз.

Королевская семья Британии

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