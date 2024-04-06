Мир 06 апреля 2024, 09:22 «Принцип предосторожности». Австрия заявила о необходимости избегать эскалации на Украине Канцлер Австрии Нехаммер не согласился с позицией Макрона по украинскому кризису IMAGO/photonews.at/Georges Schne / Global Look Press

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер не согласился с позицией французского президента Эммануэля Макрона, заговорившего об отправке войск на Украину. По мнению Нехаммера, которым он поделился в интервью Le Figaro, необходимо избегать эскалации.

Он подчеркнул, что австрийская сторона согласна, что главная цель — достижение прочного мира, и необходимо оказывать поддержку и выражать солидарность Украине.

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«В чем наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности — президент Франции является сторонником принципа сдерживания. <…> Я считаю необходимым следовать принципу предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации», — добавил Карл Нехаммер.

Достичь мира можно путем диалога, считает он.

Ранее СМИ писали, что Эммануэль Макрон предлагал Германии и США «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России, но они отказались.