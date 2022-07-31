Принца Чарльза обвинили в получении £1 млн от родственников бен Ладена

Родственники бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена передали в виде пожертвования миллион фунтов стерлингов в благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза, сообщила газета The Times. По данным источников издания, принц проигнорировал возражения своих советников и работников фонда.

Авторы статьи отметили, что деньги наследник британского престола получил от сводных братьев основателя «Аль Каиды»*. С одним из них Чарльз встречался в 2013 году — спустя два года после ликвидации бен Ладена.

Глава благотворительного фонда принца Иэн Чешир уточнил, что пять попечителей организации полностью одобрили получение пожертвований от родственников бен Ладена.

В сентябре прошлого года появился ролик с лидером «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири. Видео вызвало резонанс, потому что аз-Завахири считали мертвым с 2020 года.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.