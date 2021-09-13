Объявился считавшийся мертвым лидер «Аль-Каиды»*

Считавшийся мертвым с конца 2020 года лидер «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири появился в видеоролике, опубликованном к 20-й годовщине терактов 11 сентября в США. Он был выпущен As Sahab Media, пропагандистским подразделением террористической группировки и называется «Иерусалим не будет иудейским».

На видео обратила внимание группа SITE, отслеживающая контент джихадистов в интернете. Содержание ролика ставит под сомнение сообщения о смерти Завахири, которая так и не была подтверждена разведкой. Он стал лидером террористической группировки после того, как «морские котики» убили Усаму бен Ладена в Пакистане в 2011 году.

Особую тревогу вызывает тот факт, что исламский радикал во время 60-минутного видео упоминает события, которые произошли после его мнимой смерти. Как сообщила The New York Post руководитель SITE Рита Кац, Завахири говорил о налете на российскую военную базу боевиков группировки Hurras al-Deen в Сирии. Он произошел 1 января. Причем слухи о его смерти появились в ноябре–декабре 2020 года. Завахири также обсуждал уход США из Афганистана, но не говорил о возвращении талибов** к власти в стране.

«Завахири не упоминает победу талибов** в Афганистане, об уходе США из страны можно было рассуждать уже на основании заключенного в феврале 2020 года соглашения в Дохе. Он все же может быть мертв», — выразила надежду Рита Кац.

Но она подчеркнула, что вопрос о нынешнем статусе радикала «повис в воздухе», потому что спецслужбы так и не предоставили твердых доказательств его смерти.

«Как ни трагично это звучит, годовщина „благословенных атак“ 11 сентября является исключительно позитивным событием для „Аль-Каиды“*. Как написал один ее сторонников, уход США из Афганистана является подтверждением видения Бен Ладена, что „Афганистан — это начало“», — подчеркнула Кац.

Талибы** осуждали теракты 11 сентября 2001 года и не хотели войны в Афганистане, но их мнением пренебрегли.

*, ** — террористические организации, запрещены в России.