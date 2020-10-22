Принц Уильям негодовал из-за обмана Маркл по поводу родов

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не скрывали от подданных рождение своих троих детей. О появлении их на свет пара заявляла сразу же. Этой традиции придерживаются все члены королевской семьи. Маркл же поступила иначе, отметил сайт «Экспресс газета".

Герцогиня Сассекская родила первенца в 05:30. Однако супруги решили не говорить о рождении сына Арчи и вернулись в Виндзорский замок. Они хотели побыть наедине с младенцем. О якобы начале схваток у Маркл сообщили в 14:00, хотя на самом деле в то время жена принца Гарри уже была вместе с ребенком.

«Малыш Арчи появился на свет в половине шестого утра. Но в два часа дня Букингемский дворец сделал заявление о том, что у герцогини начались роды, хотя это случилось еще восемь часов назад. Уильям был недоволен. Он назвал это маневрами примадонны», — поделился королевский эксперт.

Ранее биограф монархов Британии назвал Маркл «проблемой для королевской семьи». По его словам, герцогиня действительно оказалась причиной ссоры между сыновьями принцессы Дианы.