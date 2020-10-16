Королевский биограф назвал Маркл «проблемой для королевской семьи»
Эксперт подчеркнул, что 38-летний Уильям пытался убедить младшего брата не спешить в отношениях с американкой, пишет «Экспресс газета».
«Меган была серьезной проблемой для королевской семьи. Она selfmade-woman, миллионерша, заработавшая себе состояние самостоятельно, единственная в королевской семье, кто сделал себе имя сам, а не унаследовал его», — заметил биограф.
По мнению Лейси Уильям был прав, когда высказал свои опасения 36-летнему брату. Он вспомнил, что при дворе бывшей актрисе постоянно давали повод усомниться в своей значимости. Это стало одной из причин, по которой Гарри и Меган решили переехать в США.
Чета герцогов Сассекских отказалась от королевских обязанностей в начале нынешнего года. Пара переехала в Штаты. Супруги поселились в Монтесито, где они приобрели особняк за 14 миллионов долларов.