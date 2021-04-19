Принц Гарри уехал к беременной жене в США сразу после похорон дедушки

Принц Гарри уехал к беременной жене Меган Марл в США сразу после похорон принца Филиппа, которые состоялись 17 апреля, сообщил портал Daily Mail.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II скончался 9 апреля. Он не дожил до своего столетия несколько месяцев. На церемонии прощания находились только самые близкие. На похороны принц Гарри приехал в одиночестве. Маркл осталась дома, так как перелет может плохо отразиться на ее здоровье, написал сайт «Дни.ру».

Гарри впервые за год смог лично пообщаться с бабушкой, старшим братом принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Уже 19 апреля он вылетел обратно домой, к своей супруге. Некоторые подданные не поняли такого решения принца, ведь он почти не провел время с Елизаветой. В среду, 21 апреля, она отмечает 95-летие.

Ранее профессор современной британской истории из Университета Уорика Сара Ричардсон в беседе с изданием Evening Standard заявила, что смерть принца Филиппа станет поворотным моментом в истории британской монархии. Королева Елизавета II может оставить свои обязанности и отказаться от трона.