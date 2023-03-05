05 марта 2023, 02:50
Принц Гарри рассказал о непохожести на свою семью
Sky News: принц Гарри поведал о непохожести на свою семью по аналогии с принцессой Дианой
Принц Гарри рассказал, что всегда чувствовал себя не похожим на других членов королевской семьи, как и его мать принцесса Диана. Свое мнение герцог Сассекский высказал во время онлайн-трансляции, посвященной его мемуарам «Запасной». Его слова транслировал телеканал Sky News.
«Я определенно чувствовал на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи», — разоткровенничался принц Гарри.
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Он добавил, что такие же чувства испытывала и его мать, что для него имеет смысл.
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«Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл», — сказал герцог.
Сын принцессы Дианы рассказал, что после смерти матери не хотел идти на терапию, так как боялся, что она убьет все те чувства, которые он испытывал к родному человеку.
«Я думал, что если я пойду на терапию, то это убьет меня и я потеряю все, что у меня осталось, все, что мне удалось сохранить от своей матери», — признался сын британского короля.
Ранее рассказ принца Гарри о том, как он смазывал обмороженный пенис кремом Elizabeth Arden, вернул британскому бренду популярность. Пикантная история обнаружилась в недавно опубликованных мемуарах наследника престола под названием «Запасной».
Великобритания
Принц Гарри
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