Мир 05 марта 2023, 02:50 Принц Гарри рассказал о непохожести на свою семью Sky News: принц Гарри поведал о непохожести на свою семью по аналогии с принцессой Дианой Википедия

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Принц Гарри рассказал, что всегда чувствовал себя не похожим на других членов королевской семьи, как и его мать принцесса Диана. Свое мнение герцог Сассекский высказал во время онлайн-трансляции, посвященной его мемуарам «Запасной». Его слова транслировал телеканал Sky News.

«Я определенно чувствовал на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи», — разоткровенничался принц Гарри.

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Он добавил, что такие же чувства испытывала и его мать, что для него имеет смысл.

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«Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл», — сказал герцог.

Сын принцессы Дианы рассказал, что после смерти матери не хотел идти на терапию, так как боялся, что она убьет все те чувства, которые он испытывал к родному человеку.

«Я думал, что если я пойду на терапию, то это убьет меня и я потеряю все, что у меня осталось, все, что мне удалось сохранить от своей матери», — признался сын британского короля.

Ранее рассказ принца Гарри о том, как он смазывал обмороженный пенис кремом Elizabeth Arden, вернул британскому бренду популярность. Пикантная история обнаружилась в недавно опубликованных мемуарах наследника престола под названием «Запасной».