Мир 13 января 2023, 20:30 История о спасенном пенисе принца Гарри вернула популярность британскому крему Рассказ принца Гарри о смазывании обмороженного пениса кремом вернул популярность бренду Викимедиа

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Рассказ принца Гарри о том, как он смазывал обмороженный пенис кремом Elizabeth Arden, вернула британскому бренду популярность, сообщило издание LadBible. Пикантную историю прочитали в недавно опубликованных мемуарах наследника престола под названием «Запасной».

Принц Гарри рассказал, что участвовал в походе на Северный полюс. Это случилось за месяц до свадьбы его брата. Самолет, который должен был забрать члена королевской семьи, задержался, и наследник престола обморозил щеки, нос и половые органы. По его словам, спасти травмированные конечности ему помог крем от бренда Elizabeth Arden.

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Британцев эта история рассмешила. Пользователи Twitter начали много шутить на эту тему. Часть публикаций набрала десятки тысяч лайков — это позволило бренду Elizabeth Arden стать одним из самых упоминаемых в Британии.

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Мемуары принца появились на прилавках магазинов 10 января. Принц Гарри рассказал об отношениях с королевой Елизаветой, а также признался в совершении убийства. Он уточнил, что убил25 человек во время службы в Афганистане.