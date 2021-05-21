Принц Гарри рассказал, как пристрастился к наркотикам и алкоголю

Принц Гарри, переживая утрату своей матери принцессы Дианы, пытался утопить горе в алкоголе и наркотиках. Герцог Сассекский рассказал об этом в документальном фильме «Тот я, которого не видно», вышедшем на платформе Apple TV.

Принц Гарри признался, что после смерти своей матери в 1997 году долгое время пытался заглушить боль от потери, злоупотребляя спиртным и веществами. Внук британской королевы Елизаветы II рассказал, что в течение четырех лет, предшествовавших его знакомству с нынешней супругой Меган Маркл, испытывал постоянные приступы паники и тревоги. За вечер он мог выпить недельную дозу алкоголя. По его словам, это было «кошмарным» периодом его жизни.

После знакомства с Меган он не только завязал, но и начал посещать психиатров. По словам Гарри, тогда он понял, что ему не построить семью, если он не разберется со своими переживаниями.

Когда Гарри было 17 лет, его отец принц Чарльз поймал сына на курении травки. После этого он поместил его в рехаб.

А Меган Маркл ранее сравнивала с наркотиками соцсети, написала «Газета.ru».

Принц Гарри ранее сравнил жизнь в королевской семье с фильмом «Шоу Трумана» и пребыванием в зоопарке.