Мир 08 сентября 2023, 08:31 Принц Гарри прибыл в Великобританию без Меган Маркл Маркл не приехала в Британию с принцем Гарри на годовщину королевы Елизаветы II Flickr

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Принц Гарри прилетел в Великобританию. Он посетил церемонию вручения премии WellChild Awards, сообщило агентство АР. Ожидается, что член королевской семьи примет участие и в траурных мероприятиях, посвященных первой годовщине смерти Елизаветы II.

Известно, что Меган Маркл осталась в Соединенных Штатах с их двумя детьми — сыном Арчи и дочерью Лилибет. WellChild Awards прошла в Лондоне 7 сентября. Это Национальная благотворительная организация, которая поддерживает семьи с тяжелобольными детьми и каждый год вручает награды.

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Принц Гарри остается покровителем WellChild на протяжении 15 лет. Эта миссия — одна из немногих, которую ему удалось сохранить после отказа от королевской роли. Во время премии сын короля Карла III отметил, что его супруга «очень расстроена тем, что не может быть здесь».

Великобритания отметит годовщину смерти Елизаветы II 8 сентября. Королева скончалась год назад на 97-м году жизни.