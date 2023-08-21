Мир 21 августа 2023, 16:08 Мирных переговоров между принцем Гарри и королем Карлом III не будет — СМИ Daily Beast: принц Гарри и король Карл III не проведут переговоры 17 сентября РИА «Новости»

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Король Великобритании Карл III и его сын принц Гарри должны были провести «переговоры» 17 сентября, но примирения сторон не будет. Об этом сообщил источник издания The Daily Beast.

Мирные переговоры с принцем Гарри не стоят на повестке дня, сообщили журналисты.

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«Королевские инсайдеры и друзья короля Карла и принца Уильяма высмеивают сообщения о том, что король сядет за переговоры с принцем Гарри 17 сентября», — отметили авторы статьи.

Слухи о сентябрьской встрече между Карлом и Гарри далеки от истины, уточнили журналисты. Кроме того, Уильям «все еще испытывает отвращение» к своему брату.

До этого появлялись сообщения, что Карл III прибудет в британскую столицу из своей резиденции в Шотландии, а принц — из немецкого Дюссельдорфа после Игр непокоренных. Родственники не общаются после выхода автобиографической книги принца Гарри.