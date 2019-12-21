Принц Гарри поздравил детей погибших военных в костюме Санта-Клауса. Видео

Принц Гарри записал рождественское видеообращение к детям погибших британских военнослужащих. Он поздравил детей с наступающими праздниками в костюме Санта-Клауса.

На видео принц выказывает сочувствие детям, потерявшим родителей в юном возрасте, и призывает их быть сильными.

«Я хочу призвать вас, ребята, осмотреться и осознать, что вы являетесь частью семьи, частью удивительного сообщества. Я знаю, насколько вы сильны, и знаю, что каждый из вас помогает друг другу, и у вас впереди будет удивительное будущее», — сказал принц Гарри детям.

Видео особенно трогательно, ведь принц сам потерял свою мать, принцессу Диану, когда ему было 12 лет.

Рождественское видео было снято для некоммерческой организации Scotty’s Little Soldiers Charity, которая помогает детям погибших британских военных. Видеосообщение герцога Сассекского было показано на ежегодном рождественском празднике организации в начале декабря.