Стало известно, как принц Гарри называет Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон начала плотно общаться с королевской семьей в 2005 году. Девушка быстро нашла общий язык с принцем Гарри, хотя до нее он не особенно хотел знакомиться с возлюбленными своего брата Уильяма. Однако Кейт Миддлтон оказалась исключением. Стех пор они стали близкими друзьями.

Королевская журналистка Анджела Левайн рассказала, что в этом нет ничего удивительного. Принцу Гарри всегда не хватало такого друга, как Кейт.

После смерти принцессы Дианы, обоим братьям пришлось тяжело. Старшему, Уильяму, оказалось немного проще: в его жизни со временем появились романтические отношения, что позволило ему переключиться.

Гарри же оставался одинок в своем горе. Подружившись с Кейт Миддлтон, он начал называть ее «старшей сестрой, которой у него никогда не было. Это было его внутрисемейное обращение к Кейт», — рассказала Левайн.

Известно, что сейчас братья-принцы почти не общаются. Несмотря на это, Гарри и Кейт Миддлтон по-прежнему остаются близкими друзьями, написал портал «Дни.ру».