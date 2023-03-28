Мир 28 марта 2023, 23:15 Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании данных о прослушке телефонов Викимедиа

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Принц Гарри заявил, что его семья намеренно скрывала информацию о том, что его телефоны прослушиваются журналистами. Такое заявление сын британского короля сделал в Высоком суде Лондона, где проходит второй день слушаний, сообщил Sky News.

По мнению принца Гарри, семья, которую он в данном случае именует «учреждением», молчала, чтобы самой не угодить в скандал. Иск подан против издательского дома Associated Newspapers, которому принадлежит таблоид Daily Mail.

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Однако королевский отпрыск в своем обвинении упоминает еще одного издателя — News Group Newspapers Ltd, выпускающего газеты Sun и Times.

«Учреждение, без сомнения, скрывало от меня в течение долгого времени информацию о взломе телефонов со стороны NGN, и это стало очевидно лишь в последние годы, когда я начал собственную тяжбу, воспользовавшись иной юридической помощью и представителями», — сообщил Гарри.

Ради судебного заседания герцог Сассекский прилетел в Британию из США. Причину своего обращения в суд он объяснил тем, что «британское общество имеет право знать о всем масштабе этой дымовой завесы».

Кроме сына монарха истцами по делу против папарацци выступают еще шесть человек, включая певца Элтона Джона.

Ранее принц Гарри рассказал, что всегда чувствовал себя не похожим на других членов королевской семьи, как и его мать принцесса Диана. Свое мнение герцог Сассекский высказал во время онлайн-трансляции, посвященной его мемуарам «Запасной».