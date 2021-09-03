Детали плана «Лондонский мост» на случай смерти Елизаветы II раскрыли в Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II в следующем году отпразднует свое 96-летие. Но кабинет министров уже разработал план по предотвращению хаоса в Лондоне на случай ее смерти. Детали операции раскрыло издание Politico.

План получил название «Лондонский мост». Он должен предотвратить массовые толпы и хаос в столице Великобритании, когда королева умрет.

По данным издания, информацию о смерти королевы Букингемский дворец передаст правительственным чиновникам с помощью кодовой фразы «Лондонский мост разрушен».

Одним из первых, кому передадут это сообщение, станет премьер-министр. День смерти Елизаветы назовут «Днем Д». Каждый последующий день перед ее похоронами будут обозначать, как «Д+1», «Д+2» и так далее.

Королевская семья издаст официальное уведомление о смерти Елизаветы II, оповестив об этом общественность. Министрам и высокопоставленным госслужащим пришлют электронное письмо от секретаря кабинета министров. Его черновик также появился в распоряжении Politico.

«Уважаемые коллеги, я с грустью пишу вам, чтобы сообщить вам о смерти ее величества королевы», — говорится в послании.

Флаги Уайтхолла после этого приспустят в течение десяти минут.

Похороны королева, согласно плану, пройдут ровно через 10 дней после ее смерти в Вестминстерском аббатстве. Министерство обороны страны организует салюты на всех пунктах приветствия, а во всей Великобритании объявят ​​минуту молчания.

Также была разработана еще одна операция под кодовым названием «Перо». Согласно этому плану с шестого по девятый день после смерти королева будет находиться в Вестминстерском дворце. Гроб с ее телом установят в центре Вестминстерского зала на приподнятом ящике. Доступ публики к нему будет открыт 23 часа в сутки.

В день похорон в полдень будет объявлено двухминутное молчание, шествия пройдут в Лондоне и Виндзоре.В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке проведут торжественную службу.

Гроб захоронят в мемориальной часовне короля Георга VI. День похорон объявят днем национального траура. Но если это произойдет в будний день, у британцев не будет официального выходного.