Мир 17 января 2023, 17:02 Принц Гарри и Меган Маркл не приняли извинения Кларксона за резкие высказывания о герцогине Sky News: принц Гарри и Меган Маркл отказались принять извинения телеведущего Кларксона YouTube

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не приняли извинения известного телеведущего Джереми Кларксона, который в декабре негативно высказался о герцогине Сассекской. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на заявление пресс-службы представителей пары.

Представители принца и его жены отметили, что Гарри и Меган Маркл отвергли последние извинения господина Кларксона. Герцог и герцогиня не поверили, что скандальная колонка телеведущего в газете The Sun стала «единичным проявлением небрежности».

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В заявлении подчеркнули, что в конце декабря прошлого года Кларксон «обратился исключительно к герцогу Сассекскому» с письмом, которое было помечено грифами «лично» и «конфиденциально». Свои публичные извинения принцу Гарри и Меган Маркл ведущий принес 16 января.

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Однако в пресс-службе призвали разобраться с его частыми публикациями статьей, в которых содержатся «дискриминационные высказывания, опасные теории заговора и женоненавистничество». Случай с принцем и его женой не единичны, добавили их представители.

Экс-ведущий телешоу об автомобилях Top Gear в колонке написал, что хочет дожить до того дня, когда Маркл заставят голышом пройти по Британии, в то время как толпа людей будет кричать и кидать в нее экскрементами. Редакция The Sun извинилась перед герцогом и герцогиней за публикацию такого материала.