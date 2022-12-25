Мир 25 декабря 2022, 01:22 Меган Маркл не простила оскорблений на страницах британской газеты Принц Гарри и Меган Маркл не приняли извинения газеты The Sun за статью ведушего Top Gear Википедия

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Редакция британской газеты The Sun принесла извинения принцу Гарри и его супруге Меган Маркл за публикацию колонки ведущего программы Top Gear Джереми Кларксона, где он нелицеприятно высказался в адрес герцогини Сассекской. Но бывшие члены королевской семьи не поверили в искренность извинений.

Представляющая интересы принца Гарри и Меган Маркл пресс-секретарь заявила, что пара считает попытку сгладить ситуацию очередным пиар-ходом, чтобы прикрыть свою репутацию, испорченную трансляцией ненависти и женоненавистничества.

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«Тот факт, что The Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы извиниться, показывает ее намерения. Это не более чем пиар-ход. Искренние слова подтвердились бы изменением тона на страницах издания», — привело слова пресс-секретаря издание The Independent.

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Джереми Кларксон в своей колонке написал, что мечтает дожить до того дня, когда Меган Маркл заставят голой пройти по Великобритании пока толпа будет кричать и кидать в нее экскрементами. Журналист подчеркнул, что большая часть его сверстников думает точно также.

Материал вызвал огромную критику со стороны общественных и политических деятелей. Против журналиста ополчилась даже его собственная дочь Эмили. Группа депутатов британского парламента написала главному редактору газеты The Sun письмо, требуя прямых извинений и принятия мер против Кларксона.